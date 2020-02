Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi Paris pourrait anticiper sur Guardiola

Publié le 13 février 2020 à 5h10 par La rédaction

Alors qu’à Doha, on planchait sur une opération Guardiola à l’horizon juin 2021, le contexte pourrait conduire à une anticipation du projet. Sous certaines conditions…

Il y a plusieurs semaines, le10sport.com avait révélé qu’en marge des travaux menés par Leonardo pour un possible nouvel entraîneur l’été prochain (Allegri notamment), les propriétaires qataris du PSG planchaient eux sur un projet visant à attirer Guardiola à la fin de son contrat à City, en juin 2021, par l’entremise de Xavi, qui s’est grandement rapproché des décideurs de Doha.

L’inconnue Leonardo

Ces dernières heures, plusieurs médias italiens annoncent que le PSG pourrait finalement anticiper la manœuvre pour la fin de saison, sachant qu’un mouvement est de plus en plus envisagé du côté du clan Guardiola, sur qui la Juventus commence à prendre position. Si effectivement, Guardiola se retrouve disponible en fin de saison, il est tout à fait probable que le club de la capitale avance ses pions beaucoup plus rapidement que prévu… Avec malgré tout un point d’interrogation : Leonardo étant redevenu l’homme fort du club de la capitale, validera-t-il le principe d’une offensive partie de Doha sur Guardiola, alors que lui creuse d’autres projets ? Pas certain.