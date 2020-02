Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est déjà compliqué avec Houssem Aouar ?

Publié le 13 février 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

En plus du PSG, la Juventus Turin et Arsenal auraient des vues sur Houssem Aouar. Et le club parisien pourrait donc avoir du mal à recruter le jeune milieu de terrain de l’OL…

Le 10 janvier dernier, Le 10 Sport vous a révélé en exclusivité l’intérêt que porte le PSG à Houssem Aouar (21 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’OL, le jeune milieu de terrain français pourrait donc rallier le Parc des Princes lors du prochain mercato estival si Leonardo parvenait à trouver un accord avec le club rhodanien. Mais le directeur sportif du PSG devrait également affronter une concurrence XXL pour Aouar.

La Juventus et Arsenal en course pour Aouar ?

Comme l’a révélé Tuttosport mercredi, la Juventus Turin continuerait également de son côté à lorgner sur Houssem Aouar et pourrait donc passer à l’action l’été prochain. Par ailleurs, le Daily Mail a annoncé qu’Arsenal serait entré dans la danse pour la jeune pépite de l’OL et pourrait donc totalement redistribuer les cartes dans ce dossier. En clair, le PSG aura du pain sur la planche s’il souhaite recruter Houssem Aouar en fin de saison.