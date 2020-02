Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho ne laisse aucun regret… à Liverpool !

Publié le 13 février 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Transféré de Liverpool au FC Barcelone en janvier 2018, Philippe Coutinho ne semble pas avoir laissé énormément de regrets au sein du club anglais.

Actuellement prêté par le FC Barcelone au Bayern Munich, Philippe Coutinho semble dans le flou le plus total pour son avenir. Le club bavarois ne désirerait pas lever l’option d’achat pour le conserver en fin de saison, et le Barça ne compterait pas plus sur lui. Peut-on envisager un retour en fanfare de Coutinho à Liverpool l’été prochain ? Il semble que le club anglais ne soit plus forcément en phase avec le milieu offensif brésilien…

« Je ne veux pas manquer de respect à Coutinho, mais… »