Mercato - Barcelone : Cette révélation sur l’intérêt de Klopp pour… Coutinho !

Publié le 12 février 2020 à 13h30 par Th.B.

En difficulté au FC Barcelone, Philippe Coutinho aurait pu retourner à Liverpool l’été dernier. Jürgen Klopp aurait discuté de la possibilité de rapatrier son ancien joueur avec ses dirigeants sur les bords de la Mersey.

Les jours passent et les révélations se succèdent sur la situation de Philippe Coutinho. Prêté au Bayern Munich jusqu’à la fin de la saison, Philippe Coutinho ne convaincrait pas les dirigeants bavarois qui seraient susceptibles de ne pas lever l’option d’achat fixée à 120M€ incluse par le FC Barcelone dans le prêt. Si cette information se confirmait en fin de saison, le Brésilien serait contraint de retourner en Catalogne, où la direction blaugrana préparerait déjà son départ, réclamant une indemnité de transfert de 80M€ à ses courtisans. À la liste comptant le PSG, Manchester United, la Juventus ou encore Chelsea s’ajouterait Liverpool.

Klopp intéressé par le retour à Liverpool