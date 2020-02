Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet indésirable de Zidane évoque un retour au Real Madrid !

Publié le 12 février 2020 à 12h00 par Th.B.

Prêté à Arsenal pour une saison, Dani Ceballos a été interrogé sur la possibilité d’un retour au Real Madrid et a assuré focaliser toute sa concentration sur sa saison avec les Gunners.

En quête de temps de jeu, voyant une forte concurrence faire rage au milieu de terrain, Dani Ceballos a pris la décision de quitter le Real Madrid pour se relancer à Arsenal l’été dernier. Pas épargné par les blessures, l’international espagnol n’est pas un titulaire indiscutable chez les Gunners , mais il a révélé tenir au fait d’atteindre ses objectifs avec Arsenal afin d’éventuellement mettre toutes les chances de son côté s’il était amené à revenir au Real Madrid pour y jouer un rôle phare.

« Si je pouvais retourner à Madrid ? C’est mon club, et je lui appartiens »