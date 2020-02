Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle menace pour Leonardo dans le dossier Aouar ?

Publié le 12 février 2020 à 18h45 par Th.B.

Alors que la Juventus aurait d’ores et déjà prévu de donner du fil à retordre à Leonardo pour Houssem Aouar, Arsenal pourrait bien faire irruption dans cette opération et compliquer un peu plus les affaires du PSG.

Régulièrement annoncé dans les petits papiers des cadors européens à l’approche des sessions estivales des transferts, Houssem Aouar (21 ans) devrait de nouveau connaître un été agité. La jeune pépite de l’OL pourrait même finalement quitter le Rhône cette fois-ci. Le PSG, sous l’impulsion de Nasser Al-Khelaïfi, a coché son nom pour le mercato estival comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 10 janvier dernier. Cependant, le champion de France ne serait pas seul sur ce dossier puisque la Juventus aurait également des vues sur le Français.

Arsenal en embuscade pour Aouar ?