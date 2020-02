Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La concurrence se densifie sur ce gros dossier à 50M€ !

Publié le 12 février 2020 à 13h45 par La rédaction

Ciblé par le PSG en vue du prochain mercato, Hakim Ziyech pourrait voir plusieurs cadors anglais se pencher sur son profil.

Gran artisan de l’épopée de l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions l’an dernier, Hakim Ziyech confirme cette année les espoirs placés en lui. Le Marocain a inscrit 8 buts et 21 passes décisives toutes compétitions confondues depuis l’été dernier. Et plusieurs écuries pourraient bien toquer à la porte de l’Ajax Amsterdam lors du prochain mercato. Le PSG de son côté aurait déjà entamé les contacts avec l’agent du joueur mais devrait avoir une féroce concurrence sur ce dossier.

Frank Lampard ferait de Ziyech sa priorité pour le prochain mercato