Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hakim Ziyech lâche ses vérités sur son avenir !

Publié le 18 janvier 2020 à 20h45 par H.G.

Alors qu’il est annoncé dans le viseur de nombreuses écuries européennes et notamment celui du PSG, Hakim Ziyech a confié que la question de son avenir l’été prochain ne le préoccupait pas.

Hakim Ziyech pourrait bien vivre sa dernière saison du côté de l’Ajax Amsterdam. Annoncé dans le viseur du Bayern Munich, du Real Madrid, mais aussi du PSG, l’international marocain pourrait voir Marc Overmars, le directeur sportif des Lanciers , lui ouvrir la porte d’un départ l’été prochain après l’avoir conservé l’été passé à l’issue de la saison historique du club néerlandais en Eredivisie et en Ligue des Champions. Pour autant, malgré ce départ qui semble se profiler, Hakim Ziyech ne se prend pas la tête sur la question de son avenir et attend de voir quelles opportunités s’offriront à lui l’été prochain.

« Je vis vraiment l’instant présent »