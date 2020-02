Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raiola pousse un coup de gueule sur le dossier Donnarumma !

Publié le 14 février 2020 à 20h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma figurerait sur les tablettes du Real Madrid. Mino Raiola a livré ses vérités sur l’avenir du gardien italien.

Ces dernières semaines, Gianluigi Donnarumma (20 ans) a été annoncé dans le viseur du Real Madrid, et le gardien italien du Milan AC pourrait donc venir concurrencer Thibaut Courtois la saison prochaine au sein du club merengue. Alors qu’il n’aura plus qu’une année de contrat en juin prochain, Donnarumma aura donc deux options : un transfert ou une prolongation. Et Mino Raiola, son agent, n’exclut rien…

« J’attends des excuses de la part des supporters »