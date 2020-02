Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vinicius Junior livre les coulisses de son intégration !

Publié le 14 février 2020 à 18h30 par G.d.S.S.

Recruté par le Real Madrid à l’été 2018, Vinicius Junior peine encore à s’imposer comme un titulaire indiscutable. L’attaquant brésilien s’est confié sur les dessous de son intégration au sein du club merengue.

Lors du mercato estival 2018, Vinicius Junior (19 ans) s’est engagé avec le Real Madrid au cœur d’un transfert à 45M€ en provenance de Flamengo. L’attaquant brésilien a connu quelques pépins physiques qui n’ont pas facilité son intégration au sein du club merengue , et malgré ces difficultés, Vinicius semble satisfait de son intégration ces derniers mois au Real Madrid comme il l’a confié au micro d’ Esporte Interativo .

« C’était un peu difficile… »