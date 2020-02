Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vinicius Junior proche de quitter le Real Madrid ? Il répond !

Publié le 14 février 2020 à 11h45 par G.d.S.S.

Ces derniers mois, Vinicius Junior a régulièrement été annoncé sur le départ, d’autant que le PSG l’avait courtisé durant le mercato estival 2019. Mais l’attaquant brésilien assure qu’il n’a jamais songé à quitter le Real Madrid…

Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé en exclusivité en août dernier, Leonardo avait tenté un énorme coup au moment du feuilleton Neymar au PSG, en réclamant au Real Madrid une grosse d’argent + Vinicius Junior dans l’opération. Florentino Pérez avait décliné cette proposition du directeur sportif du PSG, et même si Vinicius n’a pas eu le temps de jeu escompté ces derniers mois, il assure dans un entretien d’ Esporte Interativo qu’il n’avait jamais songé à quitter le Real Madrid.

« J’ai toujours voulu rester »