Mercato - Barcelone : Setién sort du silence pour ce successeur annoncé de Dembélé !

Publié le 15 février 2020 à 0h00 par Th.B.

Alors que Rubi, entraîneur du Betis Séville a assuré qu’un transfert de Loren Moron au FC Barcelone ne devrait pas se faire, Quique Setién a répondu à son homologue.

En attendant de recevoir l’aval ou non de la fédération espagnole concernant la question du joker médical, avec la blessure d’Ousmane Dembélé pour une durée minimum de six mois, le FC Barcelone scruterait le marché en Liga pour lui dénicher un remplaçant. Loren Moron serait l’une des pistes explorées par Éric Abidal et l’ensemble de la direction sportive blaugrana. Cependant, l’attaquant du Betis Séville serait sûr à 99,9% de ne pas aller au FC Barcelone selon son entraîneur Rubi.

« Si Rubi l’a dit… »