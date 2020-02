Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une occasion en or avec ce coéquipier de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 14 février 2020 à 23h15 par A.C.

Miralem Pjanic, plusieurs fois annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain ces dernières années, aurait les idées claires pour son avenir.

C’est un nom qui a beaucoup circulé du côté du Paris Saint-Germain. Pensionnaire de Ligue 1 avec le FC Metz puis l’Olympique Lyonnais par le passé, Miralem Pjanic a toujours été apprécié au sein du PSG. Nous vous révélions d’ailleurs en décembre dernier que des discussions auraient eu lieu entre le club de la capitale et le Bosnien, avant que Leonardo ne vienne y mettre un terme.

Pjanic ne dirait pas non au PSG