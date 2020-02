Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme sérieusement pour Donnarumma !

Publié le 16 février 2020 à 7h15 par A.C.

Leonardo semble toujours déterminé à attirer Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain.

Ces dernières années, le nom de Gianluigi Donnnarumma a régulièrement été annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain. Il faut dire que le gardien a tout pour plaire et sa situation contractuelle pourrait faire de lui l’un des gros dossiers du prochain mercato estival, puisqu’il ne semble pas proche d’une prolongation au Milan AC. Ces dernières semaines c’est le Real Madrid qui semblait vouloir creuser cette piste, mais en Italie on a assuré que le Paris Saint-Germain et Leonardo garderaient toujours un œil sur Donnarumma.

Le PSG toujours en course pour Donnarumma