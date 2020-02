Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une tendance claire pour l’avenir de Donnarumma ?

Publié le 15 février 2020 à 14h30 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, Gianluigi Donnarumma n’aurait toujours pas eu le moindre signe de la part du Milan AC. Alors qu’il serait suivi de près par le Real Madrid et la Juventus, l’international italien se rapprocherait de plus en plus d’un départ.

Gianluigi Donnarumma serait de plus en plus proche de dire au revoir au Milan AC. En fin de contrat à l’issue de la saison 2020-2021, le portier italien serait loin d’une prolongation. Toutefois, voir Gianluigi Donnarumma parapher un nouveau contrat avec les Rossoneri ne serait pas «impossible» selon son agent Mino Raiola : « Sa prolongation au Milan AC ? Rien n'est impossible » , a-t-il lâché ce vendredi.

Gianluigi Donnarumma sur le point de faire ses valises ?