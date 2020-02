Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prêt à tenter sa chance pour De Bruyne ?

Publié le 15 février 2020 à 14h00 par B.C.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs à son poste, Kevin De Bruyne se retrouverait sur la short-list du Real Madrid, et la lourde sanction infligée par l’UEFA à Manchester City pourrait accélérer les choses.

Exclu de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines années, Manchester City fait face à une décision historique de la part de l’UEFA. L’instance européenne du football reproche aux Sky Blues d’avoir surévalué des contrats de sponsoring, lui permettant alors de contourner les règles du fair-play financier. La situation est donc terrible pour Manchester City, qui pourrait perdre plusieurs joueurs importants cet été en absence de la Ligue des Champions, et cela devrait profiter aux autres cadors européens.

De Bruyne également dans le viseur du Real Madrid ?