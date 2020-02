Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce terrible constat sur Jesé…

Publié le 16 février 2020 à 1h45 par La rédaction

Toujours de propriété du Paris-Saint-Germain, Jesé semble vivre un véritable calvaire au Portugal, ou il est prêté.

La carrière de Jesé prend depuis quelques années une drôle de tournure. Après avoir impressionné l’Espagne avec ses performances au Real Madrid, l’attaquant du Paris-Saint-Germain enchaine les prêts sans grande réussite. Cet hiver le Sporting Lisbonne a même pensé mettre un terme au prêt du joueur, qui n'a plus joué le moindre match depuis le 27 janvier dernier et la victoire face à Maritimo en Liga NOS (1-0). Gonzalo Castro, journaliste pour AS , a dressé un constat assez clair concernant la situation de Jesé au Portugal...

« Jesé rêvait de devenir l'un des joueurs les plus importants du football espagnol, mais… »