Mercato - PSG : Allan a trouvé la solution pour partir !

Publié le 16 février 2020 à 0h45 par La rédaction

La situation d’Allan au Napoli ne semble décidément pas s’arranger et pourrait bien déboucher sur un départ en fin de saison.

Le Paris-Saint-Germain avait tenté le coup Allan lors du mercato hivernal 2019, avec un salaire très important proposé au joueur, ainsi qu’une très grosse indemnité de transfert promise au Napoli. Finalement, le Brésilien n'a jamais rejoint le PSG, puisqu'Aurelio De Laurentiis avait fermé la porte à un départ. Aujourd’hui le milieu brésilien n’a plus le même temps de jeu. Le responsable ? Gennaro Gattuso, qui l’a complètement écarté pour donner la chance aux jeunes. La concurrence à son poste est importante et selon Il Mattino , Allan n’en peut plus de cette situation et souhaiterait jouer plus souvent… pour partir !

Allan pense déjà à un départ à la fin de la saison

Il reste quatre mois avant le prochain mercato estival et le Brésilien espère avoir la possibilité de se montrer, à en croire les informations du quotidien italien. Une situation qui pourrait d'ailleurs faire les affaires du président De Laurentiis, qui semble désormais plus qu'ouvert à une vente d'Allan. Ce dernier n'aurait pas du tout digéré son faux départ au PSG lors de l'hiver 2019, en dépit des rumeurs de prolongation récemment sorties en Italie. À 29 ans, le milieu défensif veut prouver qu’il a toujours le profil pour rejoindre un gros club européen... qui pourrait bien être le Paris Saint-Germain.