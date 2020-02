Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Létang fait une grande révélation sur la situation de Camavinga !

Publié le 16 février 2020 à 4h00 par A.M.

Révélation de la saison avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga est annoncé dans le viseur de nombreux clubs dont le PSG et le Real Madrid. Olivier Létang a livré ses vérités dans ce dossier.

Lancé dans le grand bain cette saison, Eduardo Camavinga n'a pas perdu de temps pour se mettre en valeur et s'imposer dans l'entrejeu du Stade Rennais. Impressionnant, le jeune milieu de terrain est l'une des révélations de la saison en Ligue 1 et se retrouve déjà convoité par de nombreux clubs dont le PSG et le Real Madrid. Licencié de son poste de président du Stade Rennais il y a quelques jours, Olivier Létang a toutefois démenti les contacts avec les Madrilènes.

Aucun contact avec le Real pour Camavinga