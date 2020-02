Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès allume Thomas Tuchel !

Publié le 16 février 2020 à 22h45 par H.G.

Alors que le PSG n’a pas pu faire mieux qu’un nul à Amiens ce samedi (4-4), Pierre Ménès n’a pas manqué de vivement égratigner Thomas Tuchel sur la manière dont il gérait son effectif, et notamment Keylor Navas.

Le Stade de la Licorne a été le théâtre d’un match fou ce samedi entre Amiens et le PSG. Mené 3-0, le club de la capitale est parvenu à remonter à 3-4, avant de se faire rejoindre à 4-4 en toute fin de rencontre. A trois jours du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, le technicien allemand avait profité de ce match pour faire grandement faire tourner son effectif, laissant Thiago Silva, Juan Bernat et Marquinhos reprendre du rythme. Cependant, si ce match semble avoir été pris un peu à la légère par le PSG, Keylor Navas a de son côté vécu une soirée très compliquée, chose qui n’est pas la préparation idéale pour affronter le Borussia Dortmund. Et de son côté, Pierre Ménès a pointé du doigt la gestion de Thomas Tuchel, considérant qu’il avait pris un risque avec son gardien en l’exposant de la sorte et en prenant le risque de fragiliser sa confiance.

« Tuchel n’a pas fait tout ce qu’il fallait pour mettre l’ensemble du groupe en confiance »