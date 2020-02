Foot - PSG

PSG : Sagnol veut Sarabia plutôt qu'Icardi…

Publié le 16 février 2020 à 15h51 par A.D.

En perte de vitesse ces dernières semaines, Mauro Icardi pourrait rester sur le banc des remplaçants face au Borussia Dortmund. Selon Willy Sagnol, Thomas Tuchel pourrait aligner Pablo Sarabia à la place du buteur du PSG.