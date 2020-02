Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Maxwell lâche un indice de taille sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 16 février 2020 à 12h15 par A.M.

Interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé, Maxwell, ancien coordinateur sportif du PSG, assure que pour le moment, le Champion du monde n’a aucune raison de partir.

Depuis plusieurs mois, le nom de Kylian Mbappé ne cesse de faire parler. Il faut dire que le contrat de l’attaquant du PSG prend fin en 2022 et le Real Madrid compte bien faire en sorte d’empêcher le Champion du monde de prolonger son bail avec le club parisien. Par conséquent, l’avenir de Kylian Mbappé ne cesse d’être commentée et un départ à un prix stratosphérique et régulièrement évoqué. Mais Maxwell, ambassadeur du PSG au Brésil, n’est pas particulièrement inquiet.

«Il n’y a aucune raison d’envisager un départ»