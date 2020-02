Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un prix revu à la hausse pour Paul Pogba ?

Publié le 16 février 2020 à 10h15 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec le Real Madrid et la Juventus pour Paul Pogba. La direction de Manchester United voudrait récupérer environ 120M€ pour le transfert de son milieu de terrain.

Ole Gunnar Solskjaer aurait augmenté le prix de Paul Pogba. Dans une situation très compliquée à Manchester United, le champion du monde français pourrait faire ses valises l’été prochain. Une information qui n’aurait pas échappé au Real Madrid et à la Juventus. Alors qu’ils auraient échoué plusieurs fois pour Paul Pogba, Bianconeri et Madrilènes pourraient retenter leur chance lors de la prochaine fenêtre de transferts. De son côté, Leonardo, le directeur sportif du PSG, serait également dans le coup pour La Pioche . Et selon les dernières informations du Guardian , Manchester United voudrait encaisser un chèque de près de 100M€ pour la vente de Paul Pogba.

Solskjaer attendrait 120M€ pour Pogba