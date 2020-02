Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un ancien du PSG directement impliqué dans le dossier Donnarumma ?

Publié le 16 février 2020 à 11h00 par La rédaction

En fin de contrat le 1er juillet 2021, Gianluigi Donnarumma devrait être sur la marché l’été prochain. La Juventus serait le club le mieux placé mais le Real Madrid, le PSG et Chelsea seraient également intéressés.

Parmi les gardiens prometteurs en Europe, Gianluigi Donnarumma est sans doute celui qui a réussi à le plus se montrer. À seulement 20 ans le gardien du Milan AC totalise déjà plus de 200 matchs disputés au plus haut niveau. Et cette expérience attire logiquement les plus grands clubs d’Europe par lesquels le Real Madrid, la Juventus, le PSG et Chelsea. Surtout que Donnarumma sera en position de force l’été prochain alors que son contrat se termine à l’issue de la saison 2021. Mais la Juve aurait un coup d’avance dans ce dossier à en croire calciomercato.it ce dimanche.

Sirigu pour remplacer Donnarumma l’été prochain ?