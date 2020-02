Foot - PSG

PSG - Polémique : Serge Aurier raconte son calvaire après l’affaire Periscope !

Publié le 17 février 2020 à 16h15 par G.d.S.S.

En 2016, Serge Aurier s’est retrouvé au cœur d’une énorme polémique puisqu’il avait diffusé une vidéo sur Periscope dans laquelle il insultait copieusement Laurent Blanc et certains de ses coéquipiers. Le défenseur de Tottenham revient sur cet épisode.

Les faits datent du 14 février 2016, quelques jours avant un déplacement du PSG sur la pelouse de Chelsea en 8e de finale de la Ligue des Champions : une vidéo de Serge Aurier, diffusée sur la plateforme Periscope , a rapidement fait le tour de la toile. On y voyait le latéral droit ivoirien insulter Laurent Blanc de « fiotte », et tacler également certains de ses coéquipiers du PSG comme Zlatan Ibrahimovic et Salvatore Sirigu. Dans un entretien à paraître mardi dans les colonnes de France Football , Aurier revient sur les conséquences de cette polémique.

« Seule au milieu d’une foule qui me jetait des pierres »