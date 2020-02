Foot - PSG

PSG - Malaise : Cavani, Thiago Silva… Pierre Ménès s’inquiète avant Dortmund !

Publié le 17 février 2020 à 3h00 par A.M.

Après le nul spectaculaire du PSG à Amiens (4-4), Pierre Ménès reconnait qu'il est inquiet, notamment par la prestation de Thiago Silva, mais également celle d'Edinson Cavani.

A quelques jours du choc à Dortmund, Pierre Ménès s'inquiète. Il faut dire qu'un PSG remanié n'a pu faire mieux qu'un match nul à Amiens après avoir été mené 3 à 0 (4-4). Et c'est la prestation de Thiago Silva qui a particulièrement retenu l'attention du journaliste comme il l'explique sur son blog : « Alors comme tout le monde ne va parler que de Dortmund dans les heures qui viennent, j’ai envie de dire que le plus inquiétant dans ce match à la Licorne, c’est le rendement de Thiago Silva. Le Brésilien est loin d’être extraordinaire depuis son retour de blessure et a montré de gros retards à l’allumage ». Toutefois, le duo d'attaque inédit composé de Mauro Icardi et Edinson Cavani n'a pas non plus fait une grande impression à Pierre Ménès.

Pierre Ménès pas rassuré par Thiago Silva