Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal tout proche de boucler un dossier chaud !

Publié le 18 février 2020 à 18h30 par A.M.

En quête d’un attaquant depuis plusieurs jours, le FC Barcelone serait proche de boucler l’arrivée de Martin Braithwaite. Un accord semble effectivement imminent.

Depuis l’officialisation de la blessure d’Ousmane Dembélé, absent six mois, le FC Barcelone a été autorisé à recruter un joker médical par les instances du football espagnol. Dans cette optique, plusieurs noms ont circulé à l’image d’Angel Rodriguez (Getafe) et Lucas Pérez (La Corogne), mais ces dernières heures, la piste la plus chaude semblait être celle menant à Martin Braithwaite (Leganès).

Braithwaite proche d’un accord avec le Barça ?

Et la tendance se confirme puisque selon les informations de Gerard Moreno, journaliste de RAC 1 , l’entourage de Martin Braithwaite a confirmé qu’ils étaient proches d’un accord avec le FC Barcelone. Les négociations se poursuivent, mais ce dossier semble avancer dans le bon sens et l’attaquant de Leganès pourrait bien être le joker médical tant attendu par Quique Setién.