Mercato - Barcelone : Un retournement de situation à prévoir pour le remplacement de Dembélé ?

Publié le 18 février 2020 à 0h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aurait coché le nom de Martin Braithwaite pour compenser l’absence d’Ousmane Dembélé, rien ne serait encore définitivement tranché pour une arrivée de l’attaquant de Leganés.

En quête d’un attaquant pour pallier l’absence d’Ousmane Dembélé pour les six prochains mois, le FC Barcelone s’est lancé en quête d’un nouvel attaquant en Liga qui arriverait en tant que joker médical. Et ces dernières heures, c’est le nom de Martin Braithwaite qui revient avec insistance dans cette perspective. En effet, Mundo Deportivo annonçait ce lundi matin que le joueur de 28 ans de Leganés devrait rejoindre le Barça dans les prochaines heures, tandis que Gerard Romero a annoncé plus tard que l’agent de l’ancien joueur du Toulouse FC était actuellement à Barcelone. Cependant, si tout semblait indiquer que l’affaire était sur le bon chemin, Martin Braithwaite serait en réalité encore loin de rejoindre les Blaugrana .

Martin Braithwaite fait débat au sein du Barça