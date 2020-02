Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le compte à rebours est lancé pour le remplacement de Dembélé !

Publié le 17 février 2020 à 18h30 par B.C.

Alors que les pistes se multiplient pour le remplacement d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone a désormais trois semaines pour mettre la main sur un nouvel attaquant.

Après une nouvelle blessure, Ousmane Dembélé ne devrait plus rejouer avec le FC Barcelone jusqu’à la fin de la saison. Un énorme coup dur qui devrait pousser les Catalans à investir sur un nouveau joueur. Sport et Mundo Deportivo ont annoncé ce lundi que la Ligue espagnole et la RFEF avaient autorisé le club culé à recruter un joker médical pour pallier l’absence sur blessure de Dembélé. Mais le FC Barcelone va devoir rapidement trancher.

Le Barça a jusqu’au 6 mars