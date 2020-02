Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo idéalement placé pour récupérer un joueur du Real Madrid ?

Publié le 17 février 2020 à 18h15 par A.M.

Alors que Marcelo souhaiterait quitter le Real Madrid, le PSG et la Juventus seraient les deux clubs les mieux placés pour récupérer l’international brésilien.

L’été dernier, le Real Madrid n’a pas hésité à lâcher près de 50M€ pour s’offrir Ferland Mendy qui sortait d’une saison pleine à l’OL. Un choix que le club merengue ne doit pas regrette tant le Français mont en puissance. Toutefois, l’arrivée de l’ancien Havrais ne fait pas que des heureux puisque Marcelo est clairement victime de l’éclosion de Ferland Mendy. Une situation qui pousserait le Brésilien à sérieusement remettre en cause son avenir madrilène.

Le PSG et la Juventus à la lutte pour Marcelo ?