Mercato - PSG : Pep Guardiola aurait pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 17 février 2020 à 16h45 par A.M.

Malgré la sanction infligée par l’UEFA, qui a exclu Manchester City de toutes les compétitions européennes pour deux saisons, Pep Guardiola n’aurait aucune intention de partir et aurait même exclu différentes pistes pour son avenir.

Comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, le PSG rêve d’attirer Pep Guardiola et compte même sur Xavi, entraîneur d’Al Sadd, et dont la voix pèse de plus en plus à Doha. Mais le club de la capitale pourrait également compter sur la sanction infligée par l’UEFA à Manchester City, exclu de toutes les compétitions européennes pour deux saisons. Encore faut-il que l’ancien entraîneur du Barça soit motivé par le projet parisien, ce qui ne semble pas être le cas selon les informations de Bild .

Guardiola écarterait toutes les options pour son avenir