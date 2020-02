Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ancien protégé de Tuchel décisif pour son arrivée au PSG ?

Publié le 18 février 2020 à 19h45 par T.M.

A l’été 2018, Thomas Tuchel est venu remplacer Unai Emery sur le banc du PSG. Une arrivée dont Mats Hummels serait à l’origine. Explications.

Ce mardi, la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et Dortmund sera particulière pour Thomas Tuchel. En effet, l’entraîneur allemand va retrouver son ancien club, là où il a explosé au plus haut niveau. L’occasion pour lui de revoir de vieilles connaissances avec lesquelles cela s’est plus ou moins bien passé. Avec Mats Hummels, cela avait notamment très mal fini. Des tensions qui auraient même influencé la carrière de Tuchel et son arrivée au PSG.

Un impact sur une arrivée au Bayern Munich ?