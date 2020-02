Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Les Verts prêts à vendre Ruffier ? La réponse

Publié le 18 février 2020 à 19h00 par A.H.

Certains médias affirment aujourd'hui que les Verts seront à l'écoute des offres pour Ruffier au prochain mercato estival. Faut-il y croire ?

Selon certains médias, la direction de l'ASSE pourrait être ouverte à un départ de Stéphane Ruffier en fin de saison en cas d'offre intéressante. Que faut-il en penser ?

Puel vise un rajeunissement du groupe

Selon nos informations, le contexte est en effet réuni pour que la porte s'ouvre pour Ruffier. D'une part, la relation entre le gardien de l'AS Saint-Etienne et Claude Puel serait loin d'être fluide pour l'instant, comme ce serait le cas entre le coach et plusieurs joueurs d'expérience du groupe. Puel aurait d'ailleurs récemment entamé des démarches pour améliorer la situation. D'autre part, l'entraineur du club stéphanois projette un rajeunissement de l'effectif à l'occasion du prochain mercato estival, ce qui devrait entraîner la mise sur le marché ou la non-prolongation de plusieurs joueurs expérimentés, comme Khazri, M'Vila ou Cabaye. Suivant cette logique, il n'est pas du tout à exclure qu'au sein du board stéphanois, on réfléchisse également à l'avenir de Ruffier.