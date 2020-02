Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une désillusion à prévoir pour Leonardo avec Pogba ?

Publié le 18 février 2020 à 17h45 par Th.B.

Désireuse de rapatrier Paul Pogba, la Juventus compterait bien chambouler les plans du PSG pour l’international français. Et les liens qui unissent le milieu de Manchester United à la Vieille Dame devraient faciliter son retour.

Depuis peu, le PSG aurait décidé de cocher le nom de Paul Pogba dans sa liste de potentielles recrues pour l’été prochain, moment où le Français sera à un an de la fin de son contrat avec Manchester United. Contrairement au dernier mercato estival, les Red Devils ne s’opposeraient plus à un départ de leur star à condition que son transfert soit bouclé avant le début de l’Euro et qu’une offre avoisinant les 120M€ soit transmise. Le PSG aurait donc le feu vert de Manchester United, mais qu’en est-il du clan Pogba ?

Pogba de plus en plus proche d’un retour à la Juventus ?