Mercato - Real Madrid : Un danger confirmé pour Zidane avec Milinkovic-Savic ?

Pour renforcer l’entrejeu de Zinedine Zidane, le Real Madrid penserait à Sergej Milinkovic-Savic. Mais Chelsea pourrait bien jouer un sale tour au club merengue.

Un temps sur les tablettes du PSG, Sergej Milinkovic-Savic est annoncé du côté du Real Madrid ces derniers temps. Foot Mercato révélait lors de la première quinzaine de janvier que les dirigeants merengue auraient entamé des négociations avec le milieu de la Lazio Rome et ses représentants. Cependant, la concurrence serait rude dans cette opération. Outre Manchester United, Chelsea serait également sur les rangs et prévoirait de concrètement passer à l’action.

Selon les informations de Nicolo Schira, journaliste italien anciennement passé par La Gazzetta dello Sport , Chelsea aurait envoyé des scouts pour superviser Sergej Milinkovic-Savic dimanche lors de la rencontre Lazio - Inter à Rome dimanche. D’ailleurs, le journaliste explique que Chelsea est intéressé par l’international serbe et pourrait d’ailleurs lancer une offensive pour l’été prochain. Le Real Madrid devrait donc passer la seconde s’il souhaitait avoir une chance dans le dossier Milinkovic-Savic.

Yesterday a scout from #Chelsea was in Roma to observe Sergej #MilinkovićSavić during Lazio-Inter. #Blues are interested in the Serbian midfielder for the summer. #transfers #CFC