Mercato - Real Madrid : Cette révélation sur les intentions de Sterling…

Alors que la presse et son agent ont révélé que Raheem Sterling prévoirait de rester à Manchester City malgré l’exclusion du club mancunien pour les deux prochaines campagnes européennes, la situation serait plus compliqué que ça. Explications.

De quoi sera fait l’avenir de Raheem Sterling ? Vendredi, l’UEFA officialisait l’exclusion de Manchester City des deux prochaines éditions des coupes européennes, pour ne pas avoir respecté le règlement du Fair-Play financier. Le club mancunien a immédiatement fait appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport et est en attente du verdict. Cependant, cette suspension a jeté un froid sur l’avenir de plusieurs éléments clés de City, dont Raheem Sterling. Le Real Madrid compterait profiter de cette situation pour lancer une offensive pour l’international anglais lors du prochain mercato. Cependant, l’agent du joueur et Gianluca Di Marzio ont révélé ces derniers temps que Sterling aurait annoncé en interne sa volonté de rester à Manchester City bien que le club soit dans la tourmente.

Journaliste pour The Athletic , David Ornstein a tenu à mettre les choses au clair à l’occasion du Ornstein and Chapman Podcast. Aucun joueur ne serait certain de son avenir, tant que le TAS n’aura pas rendu son verdict. « Du point de vue des joueurs, il y a eu beaucoup de rumeurs dans la presse comme quoi certains réfléchiraient à leur avenir. D’autres, comme Raheem Sterling, auraient dit qu’ils resteraient et qu’ils n’iraient nulle part. De ce que je sais, ils ne se sont pas encore décidés. Ils observent avec attention la réponse du TAS avant de prendre une décision. Eux et leurs représentants ne sont pas stupides ». Le Real Madrid devrait donc se montrer patient…

