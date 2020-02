Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La cinglante réponse de Raiola sur le dossier Pogba !

Publié le 18 février 2020 à 11h45 par A.C.

Mino Raiola a tenu à répondre à Ole Gunnar Solskjær, coach de Manchester United, qui l’a récemment taclé au sujet de Paul Pogba.

Plusieurs mois nous séparent encore du mercato estival, mais l’avenir de Paul Pogba fait déjà couler beaucoup d’encre, avec le Paris Saint-Germain et le Real Madrid prêts à sauter sur l'occasion. Mino Raiola a frappé le premier, en ouvrant grand la porte à un retour de son protégé à la Juventus, « une deuxième maison » pour le champion du monde français. Forcément, cela n’a pas beaucoup plu à Ole Gunnar Solskjær, qui a recadré l’agent italo-néerlandais. « Je n'ai pas parlé avec Mino, ça c'est sûr » a déclaré le coach mancunien. « Et non, je ne me suis pas assis avec Paul pour lui dire de dire à Mino ce qu'il doit dire. Paul est notre joueur, pas celui de Mino ».

« Pogba n'est pas à moi et n'est certainement pas la propriété de Solskjaer »

Il n’a pas fallu attendre longtemps la réponse de Mino Raiola. Via son compte Twitter , l’agent de Paul Pogba a lancé un message clair à Ole Gunnar Solskjær. « Pogba n'est pas à moi et n'est certainement pas la propriété de Solskjaer. Paul est la propriété de Paul Pogba. Vous ne pouvez pas détenir un être humain au Royaume-Uni ou ailleurs. J'espère que Solskjaer ne veut pas suggérer que Paul est son prisonnier » a écrit Raiola. « Je suis libre d'exprimer mes pensées. Jusqu'à présent, j'ai peut-être été gentil avec lui. Solskjaer devrait juste se souvenir des choses qu'il a dites à Pogba cet été. Je pense que Solskjaer peut être frustré pour différentes raisons. Je pense que Solskjaer a d'autres choses à craindre... plus que mes paroles sur l'avenir de Pogba. Au moins, si j'étais lui, c’est ce que je ferais ».