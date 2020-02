Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pierre Ménès prend position pour l’avenir de Stéphane Ruffier !

Publié le 18 février 2020 à 22h00 par G.d.S.S.

Alors que Claude Puel ne serait pas opposé à un départ de Stéphane Ruffier à l’ASSE, Pierre Ménès s’interroge sur ce dossier.

La rupture est-elle en train de devenir totale entre Stéphane Ruffier et Claude Puel à l’ASSE ? Comme l’a révélé Peuple-Vert, l’entraîneur des Verts ne verrait pas d’un mauvais œil un départ de son gardien l’été prochain, d’autant que Ruffier a du mal à retrouver son meilleur niveau cette saison avec l’ASSE. Et sur son compte Twitter , Pierre Ménès a réagi à cette information…

« Il ne veut plus de Ruffier non plus ' »