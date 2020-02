Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Coup de tonnerre en coulisse chez les Verts !

Publié le 18 février 2020 à 17h00 par La rédaction

Alors que la situation sportive de l’ASSE est préoccupante, David Wantier aurait été démis de ses fonctions de directeur de la cellule de recrutement.

Rien ne va plus à l’AS Saint-Étienne. Après un début de saison très compliqué, les Verts avaient décidé d’opérer un grand changement en remplaçant Ghislain Printant par Claude Puel et en nommant Xavier Thuillot comme nouveau directeur général du club. Malgré tout, sportivement la situation ne s’améliore pas. Battue à Brest (2-3), l'ASSE vient d'enchaîner un quatrième revers de suite en Ligue 1 et pointe à une inquiétante seizième place.

David Wantier limogé !