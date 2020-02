Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle révélation décisive dans ce dossier à 18M€ !

Publié le 18 février 2020 à 16h30 par A.M.

En quête d’un attaquant afin de compenser la blessure d’Ousmane Dembélé, le Barça vise Martin Braithwaite. Son agent a d’ailleurs été aperçu à Barcelone.

Dans les prochains jours, le FC Barcelone devrait boucler l’arrivée d’un attaquant. Compte tenu de la blessure d’Ousmane Dembélé, absent six mois, le Barça a été autorisé par les instances du football espagnol à recruter un joueur en qualité de joker médical. Ce joueur doit évoluer en Espagne et ne pourra pas disputer la Ligue des Champions. Et ces dernières heures, c’est le nom de Martin Braithwaite qui revenait avec insistance.

L’agent de Braithwaite était à Barcelone

Et la tendance se confirme d’heure en heure. En effet, selon les informations de Jose Alvarez, journaliste de La Sexta , l’agent de Martin Braithwaite, Ali Dusun, était présent dans un hôtel à Barcelone au sein duquel Quique Setién avait été aperçu la veille. Il faut dire que le Barça connaît bien le représentant de l’attaquant de Leganès puisqu’il gère également les intérêts de Frenkie De Jong. Par conséquent, le dossier Braithwaite pourrait s’accélérer dans les prochaines heures.