Mercato - Barcelone : Le remplacement de Dembélé finalement fixé à 18M€ ?

Publié le 18 février 2020 à 9h00 par Th.B.

Alors que le profil de Martin Braithwaite semble avoir été retenu par Quique Setién, la direction du FC Barcelone devrait lever la clause libératoire fixée à 18M€ dans son contrat avec Leganes. Une arrivée ce mardi au FC Barcelone du Danois serait même attendue par l’entraîneur du Barça…

Depuis lundi, le FC Barcelone a reçu l’aval de la fédération espagnole pour recruter un joker médical suite à l’annonce de la durée de la blessure d’Ousmane Dembélé (6 mois). Pour remplacer l’attaquant du FC Barcelone, les dirigeants blaugrana auraient fait d’Ángel Rodriguez leur priorité. Cependant, Quique Setién aurait redistribué les cartes, étant à la recherche d’un profil plus polyvalent.

Setién ne jurerait que par Braithwaite, une clause à 18M€ levée dès ce mardi ?