Mercato - PSG : Leonardo doit-il prolonger Neymar ?

Publié le 18 février 2020 à 8h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Neymar semble loin d’une prolongation à en croire les dernières informations du Parisien. Mais selon vous, Leonardo doit-il s’activer pour conserver la star brésilienne ? C’est notre sondage du jour !

Grand protagoniste du dernier mercato estival, Neymar devrait refaire parler de lui dans les prochains mois. En effet, le FC Barcelone n’aurait pas oublié son ancien joueur et songerait à se repositionner sur l’international auriverde d’après plusieurs médias étrangers. On pourrait alors croire que cela inciterait le PSG à rapidement entrer en négociation avec son attaquant pour une prolongation, d’autant qu’un avenir à Paris serait envisageable pour Neymar. Ce dernier a révélé au cours de sa soirée d’anniversaire qu’il se sentait pour la première fois « pleinement heureux à Paris » d’après les informations de L’Équipe . Néanmoins, Neymar serait encore loin d’une prolongation avec le PSG.

