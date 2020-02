Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive de Leonardo pour l’avenir de Neymar ? La réponse !

Publié le 17 février 2020 à 19h45 par B.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Neymar serait encore loin d’une prolongation. En effet, l’international brésilien et le club de la capitale n’auraient entamé aucune discussion à ce jour…

Après avoir fait des pieds et des mains pour quitter le PSG l’été dernier, Neymar est finalement resté dans la capitale française. Depuis, l’international auriverde a retrouvé son meilleur niveau et aurait même révélé au cours de son anniversaire qu’il se sentait pour la première fois « pleinement heureux à Paris » selon L’Équipe . Ainsi, tout resterait possible pour l’avenir à Neymar, y compris un avenir au PSG. Une prolongation de contrat est même évoquée pour l’international brésilien, mais rien n’aurait encore été engagé entre les deux parties.

Aucune discussion entre le PSG et Neymar