Mercato - PSG : Neymar aurait lâché une énorme révélation à son anniversaire !

Publié le 5 février 2020 à 13h15 par Th.B.

À l’occasion de sa soirée d’anniversaire organisée au Palais de Tokyo dimanche soir, Neymar aurait partagé sa joie d’être au PSG en avouant être pour la première fois de sa vie totalement heureux à Paris.

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2017 en provenance du FC Barcelone, Neymar n’a jamais semblé véritablement épanoui au sein du club de la capitale. Sa détermination pour forcer son transfert au Barça l’été dernier, pour lequel il aurait été prêt à débourser 20M€ de sa poche, l’atteste. Cependant, ce serait de l’histoire ancienne. Neymar aurait tourné la page et vivrait pleinement son aventure au PSG désormais et l’aurait fait savoir à ses coéquipiers et ses proches.

Neymar pour la première fois « pleinement heureux à Paris »