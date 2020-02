Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : 100M€, Puel… Pierre Ménès tire la sonnette d’alarme pour les Verts !

Publié le 17 février 2020 à 19h00 par G.d.S.S.

Alors que l’ASSE flirte dangereusement avec la zone rouge, Pierre Ménès s’inquiète pour l’avenir des Verts qui disposent pourtant d’un budget conséquent de 100M€ cette saison.

Vaincue dimanche sur la pelouse de Brest (3-2), l’ASSE continue sa chute libre en Ligue 1 et pointe désormais à la 16e place du classement. Claude Puel peine à redresser la barre chez les Verts, et pire encore, son équipe se rapproche dangereusement de la zone de relégation. Pourtant, l’ASSE disposait d’un budget conséquent en début de saison, et Pierre Ménès assure qu’il existe une rupture entre Puel et les anciens du vestiaire.

« Je veux bien qu’il prépare la saison prochaine, mais… »