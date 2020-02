Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel en grand danger pour son avenir ?

Publié le 18 février 2020 à 20h45 par A.D.

Thomas Tuchel jouerait sa tête contre le Borussia Dortmund. Selon Lothar Matthaus, le coach allemand devrait être remercié par sa direction s’il ne parvient pas à qualifier le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions.

Thomas Tuchel aurait une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le PSG a hérité du Borussia Dortmund en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Alors que le club de la capitale a été sorti à ce stade de la compétition la saison dernière contre Manchester United, Thomas Tuchel n’aurait plus le droit à l’erreur. Selon Lothar Matthaus, ancienne gloire du Bayern, Thomas Tuchel ne devrait plus faire long feu au PSG en cas d’élimination contre le Borussia Dortmund.

«Une élimination du PSG signifierait la fin pour Thomas Tuchel»