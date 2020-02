Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva déjà fixé sur son sort pour l’été prochain ?

Publié le 18 février 2020 à 9h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Thiago Silva n’aurait presque aucune chance d’être prolongé même si le club de la capitale allait au bout en Ligue des Champions.

Ce mardi soir, le PSG va déjà jouer très gros pour le reste de sa saison avec son déplacement sur la pelouse du Borussia Dortmund en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Et si le sort des certains éléments qui arriveront au terme de leur contrat en juin prochain semble déjà réglé (Edinson Cavani, Layvin Kurzawa), d’autres tentent de prouver leur valeur dans l’optique d’une prolongation avec le PSG. C’est notamment le cas de Thomas Meunier et de Thiago Silva, même si le défenseur brésilien semble déjà fixé sur son sort.

Un départ inéluctable pour Thiago Silva ?