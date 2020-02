Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pablo Sarabia livre les dessous de son transfert au PSG !

Publié le 18 février 2020 à 14h15 par T.M.

Depuis le début de la saison, Pablo Sarabia est un joueur du PSG. Un transfert sur lequel est revenu le protégé de Thomas Tuchel.

Ces dernières semaines, Pablo Sarabia donne pleinement satisfaction au PSG. Arrivé en début de saison, l’Espagnol montre enfin tout son talent. Une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel, qui bénéficie donc d’une solution en plus pour composer son attaque. Leonardo ne s’est donc pas trompé en recrutant l’ancien joueur du FC Séville. A 27 ans, Sarabia a donc passé un cap en rejoignant le PSG, un choix qu’il ne regrette absolument pas…

« La meilleure offre pour moi et le FC Séville »