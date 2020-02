Foot - PSG

PSG - Malaise : Les vérités de Sarabia sur la relation entre Tuchel et Mbappé

Publié le 18 février 2020 à 11h15 par T.M.

Ces derniers jours, cela s’est tendu entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé. Toutefois, du côté du PSG, Pablo Sarabia a tenu à désamorcer tout malaise entre les deux hommes.

Entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé, cela ne serait pas l’amour fou. Régulièrement, l’attaquant du PSG n’a pas caché son agacement devant les choix de son entraîneur. Cela a dernièrement été le cas face à Montpellier. Entre les deux hommes, la tension est ainsi montée, une réaction qui n’a pas manqué de susciter énormément de réactions. Y’a-t-il donc un malaise entre Tuchel et Mbappé ? Cela ne serait pas le cas selon Pablo Sarabia.

« Aucun problème »