Mercato - PSG : Zidane pourrait avoir un gros problème avec Mbappé

Publié le 18 février 2020 à 5h00 par T.M.

Alors que tout le monde s’attend à voir Kylian Mbappé au Real Madrid, Luis Figo a relevé un gros problème pour Zidane avec l’attaquant du PSG.

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les attentions. Les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir de l’attaquant du PSG et la question est de savoir s’il rejoindra le Real Madrid, bien qu’il soit actuellement sous contrat jusqu’en 2022. Florentino Pérez arrivera-t-il à se mettre d’accord avec Leonardo ? L’aspect financier de ce dossier Mbappé pourrait toutefois poser problème...

« Il est dans une équipe qui n'a pas de problèmes financiers »

Dans des propos rapportés par RMC, Luis Figo a évoqué une possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Et pour l’ancien de la Casa Blanca, il pourrait y avoir un hic : « Mbappé est un joueur jeune, un des meilleurs du monde, un des plus chers aussi. Il est dans une équipe qui n'a pas de problèmes financiers, je ne sais pas s'il sera possible de le transférer. Mais ce serait une grande recrue pour le Real Madrid ».